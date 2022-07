Jorge Ignacio Palma, durante su declaración , este miércoles, en la decimoséptima sesión del juicio con jurado que se sigue celebrando en la Audiencia de Valencia tras un reajuste del calendario de comparecencias. Biel Aliño | EFE

Jorge Ignacio Palma, el supuesto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el período de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, ha declarado en el juicio su versión de lo sucedido: «Cuando me desperté me di cuenta de que ella había fallecido. Me dejé llevar por el pánico y no supe que hacer más que querer morir junto a ella. Pensé en deshacerme del cuerpo de la chica, pero como no podía sacarla yo solo, pensé en comprar una sierra para cortar sus extremidades. Eso fue lo que hice. Puse las bolsas en dos contenedores de Alzira y Silla».

Palma ha explicado al jurado, al que se dirigió en numerosas ocasiones, que contrató sus servicios sexuales y se fueron a Manuel, municipio valenciano en el que tenía alquilada una casa: «En la madrugada del 7 de noviembre contraté el servicio de una joven. Respeto y amo a las mujeres. Esa noche fuimos a mi casa y estuvimos unas cuantas horas de fiesta. Nos acostamos. Ella me dijo que no se sentía bien, que llevaba dos días de fiesta y paramos». Según su declaración, al día siguiente, Marta estaba muerta a su lado.

Seguidamente, ha explicado que no llamó al 112 porque se sintió «muy desgraciado». «Lo único que quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro. Me vienen a la cabeza los antecedentes por droga, que soy colombiano, que estoy en un servicio sexual... Pensé en suicidarme. No le noté signos vitales y seguramente llevaba tiempo así, así que no me pareció ya oportuno llamar», ha expuesto.