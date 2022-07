El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, no había pisado el Congreso de los Diputados desde que el pasado mes de abril se hiciese cargo de la dirección del Partido Popular. Una visita cuyo propósito ha sido «prioridad máxima» para la formación azul, puesto que se ha trabajado para preparar el próximo debate sobre el estado de la nación fijado para entre los días 12 y 14. Feijoo ha querido «tenderle la mano» a Pedro Sánchez para trabajar sobre unos Presupuestos a los que les fija condiciones, pero que mira a un consenso de Estado vistas las discrepancias notorias entre los partidos de Gobierno.

«Solo existe una alternativa, que es de Estado y sin estridencias y es una alternativa que el PP se ve obligado a ofrecer a los españoles y que inspirará el debate del estado de la nación», insistió Feijoo, que confiará la responsabilidad de trasladar las propuestas de su formación a Cuca Gamarra, portavoz del grupo en el Congreso, ya que él podrá asistir, pero no intervenir debido a que no es diputado. Para el líder conservador, aprobar unos nuevos presupuestos es de máxima importancia, ya que «nos dirigimos a una profunda crisis económica mientras el Gobierno niega las evidencias».

Gasto en Defensa e inflación

Para Feijoo, las condiciones que ha fijado en la reunión son claras: contener la inflación y apoyar el gasto en Defensa acordado con los países de la OTAN en la cumbre de la semana pasada en Madrid, para poder así también llevar a cabo los acuerdos suscritos entre el Gobierno de España y el de Estados Unidos, como la recepción de dos nuevos destructores en la base de Rota. El presidente de la formación azul cree que «toda Europa se está replanteando la política de defensa» y España debería responder también a la «situación geopolítica actual» para seguir la estela europea y trasatlántica en materia de seguridad.

«Tenemos que modificar el Presupuesto del 2022 porque ya no refleja la situación económica del país. Si el del 2022 ya no sirve, sería dramático no aprobar el del 2023», dijo Feijoo tras la reunión. El líder popular ha destacado que también se deben tratar otras cuestiones como el ajuste del IRPF para evitar el «riesgo» que supondría para la economía que Unidas Podemos y PSOE continuaran «luchando entre ellos» mientras el «tumor de la inflación crece».