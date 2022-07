Irene Montero saluda al presidente Sánchez a su llegada al acto Infancia con derechos EMILIO NARANJO | EFE

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, asegura que la estabilidad del Ejecutivo está «garantizada» pese a las diferencias sobre la subida del presupuesto militar y defiende la necesidad de mantener un «debate de fondo» con el PSOE sobre esta cuestión, dado que «cada euro que se destina a gasto militar es un euro menos para la sanidad o educación pública».

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha remarcado que desde Unidas Podemos están decididas a completar la legislatura y que su objetivo es convencer a su socio, en foros como la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición, de la necesidad de priorizar las políticas sociales de cara a los Presupuestos Generales, dado que, a su juicio, el gasto militar ya tiene «niveles récord» y «no es precisamente bajo».

Concretamente, ha subrayado que el gasto presupuestario en Defensa, que oscila sobre el 1,2 % del PIB, no refleja toda la inversión en este área al incrementarse con fórmulas como las ampliaciones de créditos extraordinarios, como la aprobada ayer en 1.000 millones de euros y que no gustó a Unidas Podemos, por medio de fondos de contingencia, que luego no computan en las cuentas públicas ni es necesario su debate en el Congreso de los Diputados.