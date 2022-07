«Tenemos que modificar el presupuesto del 2022 porque ya no refleja la situación económica del país. Si el del 2022 ya no sirve, sería dramático no aprobar el de 2023», ha reafirmado Feijoo tras la reunión. A pesar de estar de acuerdo en medidas como aprobar la reducción del 10 % del IVA de la luz, el líder popular ha destacado que también se deben tratar otras cuestiones como el ajuste del IRPF para evitar el «riesgo» que supondría para la economía que Unidas Podemos y PSOE continuaran «luchando entre ellos» mientras el «tumor de la inflación crece».

Guerra ideológica

A pesar de que en el Consejo de Ministros se ha aprobado un credito de 1.000 millones de gasto extra en Defensa, esta medida ha sido fuertemente criticada por los socios de Podemos, quien ven un detrimento de inversión pública en sanidad y otros servicios si se concede más dinero para reforzar militarmente el país.