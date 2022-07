Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo Ballesteros | EFE

El gran homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA se va enturbiando a medida que se acerca la fecha, este domingo, que congregará en Ermua a las máximas instituciones del Estado, incluidos el rey, el presidente del Gobierno, la cúpula del Poder Judicial y la plana mayor del Gobierno vasco. Sin embargo, el acto solemne que conmemorará el hito que marcó el inicio de la rebelión cívica contra el terrorismo no contará con la presencia de la familia directa del edil del PP, su hermana Marimar (sus padres fallecieron en la primavera del 2020), a menos que el Ayuntamiento enmiende la escaleta prevista, que no contempla la intervención de la también diputada del PP en la Asamblea de Madrid.

«Si no me dejan hablar, no voy», zanjó Marimar Blanco en conversación con este periódico. La exparlamentaria vasca, que participará de víspera, el sábado, en la clausura de la Escuela Miguel Ángel Blanco junto a Alberto Núñez Feijoo, remitió ayer mismo una carta al alcalde de Ermua, el socialista Juan Carlos Abascal -«con copia al lendakari y al presidente del Gobierno a efectos de que puedan apoyar expresamente esta sencilla solicitud»-, para pedirle que «reconsidere» su decisión, que tacha de «incomprensible» y «humillante». «Es la primera vez que me pasa en 25 años», se dolió Blanco, «perpleja» por haber sido «vetada» en el acto de recuerdo a su hermano.

«Es una cuestión de pura caridad política», se quejan en privado los populares vascos, ante lo «inconcebible» de que en un homenaje a un edil del PP solo tomen la palabra «nacionalistas y socialistas». En el guion que maneja el Ayuntamiento está previsto que suban al estrado, además de Felipe VI, el propio alcalde, Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu. Los cuatro hablarán ante los invitados en el polideportivo Miguel Ángel Blanco, con capacidad para medio millar de personas. Entre ellas estarán expresidentes como Felipe González y José María Aznar.