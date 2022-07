Visita en abril de Margarita Robles a las tropas españolas de la OTAN desplegadas en Letonia INTS KALNINS | REUTERS

No solo no le frenan los peros de Unidas Podemos, sino que Pedro Sánchez llevará ya este martes al Consejo de Ministros un incremento del gasto militar comprometido para el 2022. Será un suplemento de 1.000 millones de euros, que no tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados ni por tanto ser respaldado por los aliados habituales del PSOE. Se empleará para ello el Fondo de Contingencia de los Presupuestos vigentes, previsto a priori para cubrir decisiones inaplazables.

Los detalles de esta nueva partida, a la que Sánchez apenas había apuntado de manera somera y sin cifrarla el pasado jueves, cuando en su comparecencia de cierre de la cumbre de la OTAN habló de ocho años para llegar a una inversión en defensa del 2 % del PIB, no los ofreció el ala socialista del Gobierno ni la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Fue precisamente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La también ministra de Trabajo se ha mostrado molesta tanto con el tono provocador empleado por Robles como con el hecho de que el propio Sánchez haya convertido este asunto en un «trágala» para su formación. Advirtió de que los 1.000 millones de euros no irán destinados a crear trabajo en ningún lugar de España. En concreto, «ni en Navantia Cádiz ni en Navantia Ferrol» sino, fundamentalmente, a la compra de armamento para las tropas.