El Gobierno y sus socios siguen aplazando los artículos más polémicos. En algunas ocasiones no hay siquiera consenso entre los dos partidos del Ejecutivo.

No hay acuerdo sobre una nueva definición de qué debe ser desobediencia a la policía. La mayoría de los que están a favor de la reforma apuestan por castigarla solo si hay «oposición corporal o fuerza física». Sin embargo, ERC, cuyos 13 diputados son imprescindibles para lograr los 176 votos que necesita la reforma, quiere suprimir este artículo. El uso de las pelotas de goma es otro de los puntos aparcados. ERC y Bildu defienden su prohibición y los socialistas se inclinan por no vetarlas. Tampoco hay entendimiento en las multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no querían tocar la redacción. Pero el debate sobre qué es «humillante» y qué es «ofensivos» se ha convertido en bizantino, admiten responsables parlamentarios. Otro punto de fricción son las expulsiones en caliente, que el PP introdujo con calzador en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Los socialistas, después de que el Constitucional bendijera estas deportaciones exprés, quieren sacarlas para introducirlas en la ley de extranjería, mientras que sus socios pretenden que desaparezcan de toda norma.