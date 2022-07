Sobre el cambio de liderazgo en el PP, tras la llegada de Alberto Núñez Feijoo, considera que «la estrategia no ha cambiado». «Seguimos teniendo una derecha política en nuestro país que no es autónoma respecto a esos poderes a los que he hecho referencia, y de alguna forma ansían volver al viejo orden», afirma.

En cuanto a la situación en Cataluña, avanza la intención de reunir la mesa de diálogo. «Nos gustaría que fuera en el mes de julio, y desde luego nos gustaría contar con la presencia de Junts per Catalunya. Uno de los grandes activos de este gobierno de coalición progresista es que se puede garantizar la cohesión y la convivencia en Cataluña y en el conjunto de España con el diálogo y con la agenda del reencuentro», señala.

Por último, sobre los cambios de portavoces o ministros, Sánchez es claro: «Tiene todo mi respaldo tanto el Gobierno como la dirección del PSOE».