—Es terrible que nos hayamos acostumbrado a una situación que no es homologable a ningún otro país de Europa, con medio Gobierno haciendo oposición a la otra mitad y un enfrentamiento continuo. Ofrecimos al Gobierno un pacto por la OTAN y no tenemos ni acuse de recibo. Esperemos que el Gobierno nos traslade una propuesta unánime y avalada por todo el Gobierno, otra cosa sería muy difícil de explicar. Veremos en qué consiste el acuerdo y desde luego lo que va a guiar la posición del PP no es salvar al Gobierno, sino salvar a España y a los españoles.

—¿El posible apoyo del PP al acuerdo con EE.UU. para Rota puede abrir el camino a más pactos de Estado con el PSOE?