Las izquierdas han acotado su autocrítica del revés en Andalucía y Díaz no lo ha evaluado públicamente. De puertas hacia dentro, las fuentes consultadas tampoco se flagelan, pero sí admiten no solo el lastre del ruido que rodeó a la plancha andaluza. También, en el análisis de una parlamentaria de Podemos, que las izquierdas no están logrando atraer al electorado desafecto con la política.

Y para ello, comparten los medios consultados, es preciso que Díaz «resintonice» con Podemos. Pero junto a la constatación de la rémora que han supuesto las rencillas internas, hay coincidencia en que el escenario, a un año de las municipales y autonómicas, llama a que la vicepresidenta avive el ritmo de sus propósitos.