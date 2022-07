El jefe del Ejecutivo, en todo caso, guarda con celo sus intenciones y hasta se muestra divertido con las especulaciones. «Tengo un problema y es que si lo fuera a hacer no lo diría y si dijera que no lo voy a hacer no me creerían», replicó casi ahogando una sonrisa el pasado sábado a la pregunta de si haría cambios en sus equipos en el Gobierno o en el partido.

Enemigo temido

De momento, en la Moncloa se aferran al plan contra la inflación y a la intención de pegar un empujón a la agenda legislativa —esta semana el PSOE desatascó la ley de la memoria que llevaba un año bloqueada en el Congreso— para lanzar el mensaje de que el Ejecutivo no baja los brazos. También ponen el foco en la celebración del debate sobre el estado de la nación, del 12 al 14 de julio, como ocasión de poner en valor sus políticas.