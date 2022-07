Eduardo de Castro, presidente de Melillla, en una imagen de archivo Stephanie Lecocq | EFE

Eduardo de Castro no alberga muchas esperanzas de que los responsables de que 23 inmigrantes, según las cifras que confirma Marruecos, murieran hace una semana en el salto a la valla de su ciudad acaben ante la Justicia. Y es que el alcalde-presidente de Melilla está convencido de que el Gobierno marroquí va a hacer todo lo posible para borrar cualquier rastro de la tragedia en el Barrio Chino de Nador.

¿Cuál es la situación en Melilla una semana después de la tragedia de la valla?

-De total normalidad. En el momento que los inmigrantes entraron en la ciudad se acabaron los problemas. Siempre es así. En cuanto logran su objetivo de entrar en la ciudad y llegar al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), la situación vuelve a la calma. Hasta el siguiente salto.

-¿Qué ha sentido al contemplar las imágenes que se han difundido sobre lo ocurrido?

-Mucho desasosiego. Son las imágenes de un verdadero drama humano. Pero son imágenes que, no obstante, se pueden repetir. Porque esto no va a parar. Hemos tenido ya muchos saltos masivos y, también hay que decirlo, muy violentos. Pero esa violencia no puede responderse de la forma que hizo Marruecos. Ojalá se investigue y se castigue a los responsables, pero no tengo muchas esperanzas.