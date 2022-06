Javier Lizón | EFE

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha afirmado que a su formación no le gusta el acuerdo el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para ampliar de cuatro a seis el número de destructores norteamericanos en la base de Rota (Cádiz) y, aunque no han decidido su posición cuando la medida llegue al Congreso, ha deslizado que no lo apoyarán.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso y preguntado sobre si rechazarán aumentar la presencia de Estados Unidos en el país, Asens ha respondido que no han debatido aún el sentido del voto, pero a continuación ha dicho que «evidente» que tienen una posición «diferente» a la de su socio de coalición.

«A nosotros no nos gusta ese pacto, significa más militares, más destructores norteamericanos y más dependencia y sumisión a Estados Unidos», ha lanzado el también dirigente de En Comú Podem para recalcar que esta medida va en la «línea contraria» a lograr una mayor autonomía de Europa en materia de seguridad, que es lo que el espacio confederal defiende.