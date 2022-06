«Sobre el tema de diversificar las facturas, el problema está en que las tendríamos que fraccionar por año. Intervención no permite que haya más encargos de 18.000 por año. Ya he preguntado el tema Cooperativa, como si fueseis varios los que estáis afiliados y me lo están mirando. Pero me han adelantado que creen que no, porque, al fin y al cabo, ellos pagan a un ente que sería el mismo, la cooperativa, aunque luego os lo repartís entre 2 o entre 100», añadió Borràs.