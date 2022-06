Ante el resto de los grupos, cinco ministros —Presidencia, Justicia, Interior, Agricultura e Industria— y el defensor del pueblo, Caballero lanzó algunas preguntas a las que exigió dar respuesta. «¿Por qué muchos años después sigue habiendo tantos atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de la cárcel, algo objetivamente indigno e inmoral?» «¿Por qué se sigue ocupando el espacio público con manifestaciones diversas que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por los victimarios y sufrida por las víctimas?», dijo antes de recordar que estas mismas preguntas se las hizo el Parlamento Europeo. Y pidió a los diputados que trabajen en «combatir la impunidad y en hacer inviable cualquier forma de blanqueamiento de los autores materiales o intelectuales de los atentados». «Señorías, no olviden, no ignoren, no busquen excusas. Por favor, escuchen a quienes se han acercado a nosotros para ayudar», enfatizó.

También la localidad vizcaína de Ermua recordó ayer, con dos exposiciones organizadas por el Gobierno vasco en colaboración con el Ayuntamiento de ese municipio, la «injusticia» del secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco hace 25 años.