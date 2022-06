En esta ocasión, será el primero con Sánchez como presidente, pero no se medirá en un cara a cara con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ya que al no tener este la condición de diputado no podrá participar en el debate, aunque sí puede sentarse junto a su portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, que será quien se enfrente al jefe del Ejecutivo.