El grito de «OTAN, no. Bases, fuera» ya solo moviliza a unos cuantos nostálgicos. Cuarenta años después de las grandes protestas contra la entrada de España en la Alianza, el centro de Madrid volvió a acoger este domingo una marcha antimilitarista. Pero la manifestación de la plataforma estatal OTAN no, el acto de central de la contracumbre, no fue ni mucho menos multitudinaria. Según Delegación del Gobierno, apenas 2.200 personas secundaron la marcha.

La decisión de Podemos de no movilizar a sus bases para no tensar más la cuerda con el PSOE privó a la protesta de gran parte de su potencial músculo, dejando a Izquierda Unida como único motor político de esta manifestación, que tampoco contó con el apoyo de los grandes sindicatos, que son los que mayor capacidad de movilización tienen siempre.

Con estas mimbres, la convocatoria, lejos de colapsar el corazón de la capital de España como pretendían la decena de asociaciones menores convocantes, apenas congregó a unos miles de personas para recorrer el centro de la capital (Atocha, Paseo del Prado, Gran Vía y Plaza de España). Los antimilitaristas se quedaron a años luz de una exhibición de fuerza a dos días de que comience en Madrid la cumbre atlántica en la que se darán cita entre el 28 y el 30 de junio los líderes de los 30 países de la OTAN y a sus principales aliados. La muchedumbre no llenó ni siquiera los carriles centrales, donde se vio mucho más asfalto que personas.