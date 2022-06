El Gobierno aprueba once medidas para impulsar la economía y aliviar a las familias Efe

Suspenso en la oposición

En el PP no han gustado las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y las consideran un salvavidas para el PSOE después del batacazo de las elecciones andaluzas. «Si el Partido Socialista no llevase un revolcón en las elecciones de Andalucía, hoy no habría Consejo de Ministros para aprobar medidas anticrisis. Si lo hay, nada tiene que ver con la situación real de España, sino con la situación electoral en la que se encuentra el PSOE y los partidos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez», ha destacado el vicesecretario general de Organización del partido, Miguel Tellado.

Según el popular, a Pedro Sánchez le queda poco tiempo de legislatura y se ha quedado sin ideas. «El Gobierno no tiene un plan de trabajo, no tiene una hoja de ruta, improvisa, está instalado en la resignación, en la resistencia, en permanecer en el Gobierno pero no gobernar, y eso es lo que está sufriendo España a día de hoy, tanto en materia económica, industrial o laboral», ha señalado.