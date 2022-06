Esto significa que España no puede invocar el Artículo 5 del Tratado de la OTAN y pedir a los aliados que acudan en su defensa en caso de ataque, dado que se encuentran en el continente africano. Esto no ocurre en el caso de otra área no peninsular como las islas Canarias, que sí están amparadas al tratarse de territorios insulares al norte del Trópico de Cáncer; o las Baleares, que se consideran territorio europeo.

La cláusula ha supuesto un problema añadido estratégico para España en su defensa de la soberanía de Ceuta y Melilla. De hecho, Marruecos sigue sin reconocer la soberanía española y aún se espera que esta sea la contrapartida por parte de Rabat al giro histórico de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.