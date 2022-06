La propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que hace quince días había desdeñado la iniciativa en una respuesta parlamentaria al PP, insistió ayer en que se trata de una decisión que «no resuelve el problema», aunque argumentó que, en tanto se «aceleran» soluciones de calado a largo plazo, es preciso tomar medidas de «emergencia» como esta. Errejón, que abogó además de por el recargo a las eléctricas por un control de precios, reclamó coherencia. «Si intenta quedar bien con todos a la vez, el Gobierno corre el riesgo de no quedar bien con nadie. Andalucía es un aviso de que los votantes progresistas requieren medidas progresistas», sentenció.

El líder de Más País también echó en cara al Ejecutivo sus formas y se quejó de que no se haya informado a los grupos parlamentarios que tendrán que convalidar el real decreto ley de qué medidas puede incluir el plan, mientras el presidente del Gobierno las suelta «a cuenta gotas», como hizo en la sesión de control, o hay filtraciones a los medios. Bolaños replicó que no ha habido llamadas a los socios en la Cámara Baja porque aún no hay nada cerrado. «Se está trabajando con mucho rigor y discreción», alegó.