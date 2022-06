La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (izquierda), junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero (derecha). Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La cumbre de la OTAN lleva siendo motivo de choque entre PSOE y Podemos desde que se inició la guerra en Ucrania. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha comentado en un encuentro entre formaciones de izquierdas opositoras a la OTAN que «no es el momento» de incrementar el gasto de Defensa porque hay que priorizar los servicios públicos y subsanar el impacto de la invasión de Putin que se ha traducido en la subida de la inflación. «Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios», destacó.

Belarra ha dejado claro que enviar armas a Ucrania, tal y como sitúa en su estrategia la alianza atlántica, supondría una escalada del conflicto no deseada. «Lograr una mayor seguridad para los europeos pasa por ampliar la inversión social», ha concluido la ministra de Derechos Sociales. El encuentro ha contado con la presencia de formaciones extranjeras como Francia Insumisa, Syriza y Sinn Féin.

La próxima semana, Podemos participará en un evento anti OTAN organizado por la plataforma «OTAN No» que contará con la participación de cargos de la ejecutiva de IU y también de Podemos. Asimismo, habrá un representante del Frente Polisario.