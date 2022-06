La Voz

Mónica Oltra anunció esta mañana que no va a dimitir como vicepresidenta de la Generalitat valenciana después de que fuese imputada por la presunta participación en la ocultación del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

«Soy coherente. Mi postura es ética, estética y política, no es una postura personal, que es lo que me ha caracterizado siempre», ha dicho Oltra, quien hizo referencia a una parte del auto en el que se señala que no hay pruebas concretas de las acusaciones formuladas. Oltra atribuye su imputación a una «cacería de la extrema derecha». «No tiene nada que ver con hacer justicia. Es una cuestión política», ha resumido.