La candidata de Vox a las andaluzas, Macarena Olona, durante la valoración de los resultados del 19-J en Andalucía. Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El escrutinio del 19J ha dejado un regusto amargo en las filas de Vox que no enjugan los dos escaños (de 12 a 14) que ha ganado la candidatura de Macarena Olona en el Parlamento andaluz. Es una acidez peor de sobrellevar que la que ya invadió al partido tras las elecciones en Madrid de mayo del 2021.

Hoy, como entonces, las expectativas alentadas han jugado una mala pasada a la extrema derecha. Pero a diferencia de Rocío Monasterio, que también vio frustrado su intento de condicionar la Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, Olona no tiene esta vez ni siquiera el consuelo de que Juanma Moreno se hubiera quedado en puertas de la mayoría absoluta sin lograrla.

La arrolladora victoria del PP deja sin margen de influencia y en el desconcierto a un Vox que había acuñado «la derechita incauta» para despreciar la moderación de Alberto Núñez Feijoo. Andalucía no ha sido para la formación verde, ni Madrid ni Castilla y León, con dos presidentes del PP más predispuestos, en mayor o menor medida, a entenderse con ellos. Pese a abrazar la estrategia de Ayuso y transigir con el pacto castellanoleonés, Feijoo siempre ha dejado clara su determinación de prescindir de Vox si puede. El órdago entre las dos familias de la derecha se ha saldado con una hasta ahora inédita capitalización del voto útil por parte del PP hasta auparlo a una mayoría absoluta en Andalucía.