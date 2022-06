Levantamiento de uno de los cadáveres del crimen cometido en la calle Serrano de Madrid JAVIER LIZÓN | EFE

Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijaa, quien supuestamente mató ayer a balazos en su casa de la calle Serrano de Madrid a su mujer y a una amiga de esta, no tenía licencia de armas ni había sido denunciado por las víctimas, ha indicado esta mañana la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González.

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, González ha asegurado que todo apunta a un caso más de violencia machista. Y ha recalcado que su mujer, Gemma, no había denunciado a presunto asesino y por tanto no constaba en el sistema VioGén. Sí que actuó de oficio en el 2018 la Policía Nacional por un incidente pero ella no llegó a denunciar. De hecho, reanudaron la convivencia ese año. No obstante, sí le constaban antecedentes de violencia machista con su madre y hermana, con orden de alejamiento sobre ellas puesta en el 2009.

Por otro lado, la representante del Gobierno central en Madrid ha recalcado que el aristócrata en ningún momento tenía permiso de ninguna de las armas de su domicilio, donde los agentes hallaron una vitrina con bastantes armas cortas y largas, así como munición, silenciadores, ballestas y puñales. «La Guardia Civil no tiene constancia de licencia y si las recibió de herencia o donación familiar tiene que comunicarlo», ha apuntado.