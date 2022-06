Ciudadanos

Hundimiento en la irrelevancia. El partido que con Albert Rivera al frente llegó a sumar 57 diputados en las generales de abril del 2018 continúa su descenso al abismo. A la crudeza de la derrota, al pasar de 21 a 0 escaños en Andalucía, se añade la pérdida de su último bastión de poder autonómico. Todos los analistas dan por hecho que en el 2023, de conservar algún escaño en el Congreso, su papel será irrelevante.

Unidas Podemos

Mal arranque del proyecto de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arrancará en julio su proyecto de «escucha» para aglutinar en un único espacio a las fuerzas no nacionalistas situadas a la izquierda del PSOE. No nace con buen pie el proyecto, que el 19J ha tropezado en su primera prueba. La propia confección de la coalición Por Andalucía, donde Unidas Podemos no logró inscribir su nombre por no presentar en plazo los papeles, ha sacado a la luz las fricciones y problemas internos de este espacio.