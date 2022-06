Juanma Moreno Bonilla, en el colegio electoral JON NAZCA | REUTERS

Quería una «victoria contundente» y un «Gobierno en solitario», y lo ha conseguido cómodamente. «Yo siempre he creído que podríamos lograr esta victoria», ha celebrado el presidente electo. Los 58 escaños obtenidos en las elecciones andaluzas le dan a Juanma Moreno no solo la revalidación como presidente de la Junta de Andalucía, sino la comodidad de no pactar con nadie.

Este resultado ha sido motivo de celebración en el PP nacional, donde han celebrado austeramente la victoria de Moreno Bonilla para no quitar protagonismo al líder sureño. «Son los andaluces los que han elegido al mejor presidente que pueden tener y han dado una mayoría histórica del PP», ha dicho en rueda de prensa la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.

Gobiernos de estabilidad

Para la dirigente popular, la victoria de Moreno Bonilla ha traído «una nueva etapa de una tremenda ilusión, de una enorme responsabilidad» porque «ha roto con 40 años de inacción, de letargo y desidia» confirmándose como mayoría en Andalucía. Gamarra ha valorado en clave nacional esta victoria en Andalucía y ha alegado que los españoles que han visto la jornada electoral autonómica «no estaban pendientes por curiosidad, sino porque se optaba por una forma diferente de hacer política, por el rigor, la moderación». Así, ha añadido que, como los andaluces, los españoles «quieren gobiernos estables de mayoría, no como el que tenemos liderado por Pedro Sánchez». Respecto al presidente, ha añadido que este resultado debería hacerle «reflexionar»: «La victoria del PP en Andalucía significa la derrota del sanchismo», ha apuntado.