Policía Nacional

La policía ha detenido en Zaragoza al médico de una residencia por sacar 2.000 euros de la cuenta de un paciente fallecido, aunque, arrepentido por esa acción, trató de devolver el doble del dinero sustraído junto con documentación y otros efectos del difunto.

La hija del fallecido denunció el 13 de junio en una Comisaría de Madrid las irregularidades registradas tras el fallecimiento de su padre en los movimientos bancarios de su cuenta, han informado hoy fuentes policiales.

Explicó que se había puesto en contacto con la residencia, preocupada porque su padre no respondía al teléfono móvil, y que los responsables de la misma le dijeron que había fallecido el 21 de abril, pero que no tenían datos de la familia y que por ello no habían podido notificarlo.