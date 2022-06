El diputado en las Cortes Valencianas, Juan Ponce; el diputado y portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra; la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó; y el alcalde de Valencia, Joan Ribó; aplauden durante un acto de Compromís, en el Jardín del Turia Jorge Gil | europa press

Compromís cerró este sábado filas con Mónica Oltra. «Sin grietas». Al menos en público. Así lo mostraron los pesos pesados de la formación en un acto orgánico en el antiguo cauce del Turia bajo el lema Cap al tercer Botànic [Hacia el tercer Botánico]. Las tres patas mayoritarias de la coalición (Més, Els Verds e Iniciativa) rindieron su apoyo a la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana tras su imputación por la actuación de su consejería en el caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. E incluso el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que el viernes había pedido una reunión urgente para decidir sobre la situación de su líder, se mostró rotundo: «Mónica es imprescindible. Lo ha sido y lo seguirá siendo» dijo.

No hubo en el acto nada parecido al ambiente de reflexión que la víspera, y ese mismo día mismo de nuevo, reclamó el jefe del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig. Veinticuatro horas después de que la propia Oltra se presentara como víctima de una «cacería» de la ultraderecha y dejara claro que no tiene la más mínima intención de dimitir, los suyos se entregaron a una jornada festiva y reivindicativa, tal y como marcaba el guion antes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Música, abrazos y mensajes electorales.

Oltra, que llegó al río acompañada por su equipo y su familia, presenció de hecho algo similar a una exaltación. Con ramos de flores incluido. Y se rompió por primera vez en estos días al subir al escenario y dirigirse a su madre, a su hermano y a sus hijos. «Mamá, nunca jamás me he apartado de los valores en los que me educasteis el papá y tú, y de los valores que me enseñasteis. Puedes ir por la calle con la cara muy alta, que tú hija nunca se ha apartado de eso», dijo con los ojos vidriosos antes de recibir una ovación.