Por otra parte, la reunión entre Fernando Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, en Madrid acabó ayer como empezó: con la negativa de Rabat a poner fecha a su promesa de reabrir la aduana comercial de Melilla cerrada en el 2018 y de crear la de Ceuta. La Moncloa esperaba que el volantazo diplomático de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, que reconoce de hecho la soberanía de Rabat sobre la excolonia, fuera recompensado con la puesta en marcha de las aduanas. Los cálculos del Gobierno apuntan a que podrían redundar, entre otras cosas, en una recaudación de unos 100 millones de euros en aranceles. Sin embargo, para Marruecos, el visto bueno a esta medida representaría tanto como reconocer la soberanía española sobre las dos ciudades. Así que, una vez más, la cuestión fue aparcada a la espera de que el rey alauí decida.

«Diplomático aficionado»

Mientras, el PP señala al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como principal responsable de la crisis con Argelia. Núñez Feijoo cargó ayer contra lo que definió como «errores» de «diplomático aficionado» y ofreció a Pedro Sánchez un pacto de Estado en defensa y política exterior. «No me gustaría más que repongamos las relaciones con un socio estratégico como es Argelia y no me gustaría más que el Gobierno dejase de meter la pata de forma constante», afirmó ayer, en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que el lunes vinculó a Argelia con una «mayor dependencia» de Rusia.