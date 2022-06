Juntos Por Granada concurre a las elecciones del 19-J en busca de una autonomía propia para Granada Pablo Medina

Un movimiento localista

Para el candidato de Jaén Merece Más, hay que luchar por infraestructuras, derechos, servicios e inversiones dentro de Andalucía. No se orientan por regionalismos ni por movimientos como el de Juntos por Granada. «Somos un partido provincial y reivindicativo con una provincia en concreto. Es una cuestión que ni tratamos», sostiene sobre una posible segregación de Andalucía.

«Este va a ser un partido de futuro y nos presentaremos a las municipales y a las generales para que se nos escuche», afirma Sánchez-Cañete, que sostiene que quiere llevar a todos los oídos posibles sus iniciativas para reformar y desarrollar la provincia. «Queremos que no desmantelen servicios ferroviarios, que no se vayan nuestros jóvenes bien formados por no tener posibilidades, queremos reindustrializar, fomentar el empleo en Linares...», resume.