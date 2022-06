«Quedamos en el centro de Valencia -alrededor de la 1 de la madrugada- y me dijo que íbamos a ir a un pueblo cerca de Játiva. Cuando íbamos por la Ciudad de las Artes paró y sacó una bolsa exageradamente grande de cocaína, como mis dos manos juntas. Puso dos rayas encima del móvil como mi dedo meñique cada una, yo le dije que no podía con todo eso, consumí la mitad de una y le ofrecí lo que quedaba, pero no se lo tomó».

«Ya en la casa me ofreció una bebida, un vino blanco de una botella ya abierta. Estaba muy amargo y no bebí mucho. Me siguió ofreciendo insistentemente cocaína. Todo el rato quería que bebiese y esnifase. Quería hacerlo sin preservativo, le dije que no. Me empecé a sentir mareada, a escuchar mal la música, le pedí que me dejase un momento tranquila», ha relatado.