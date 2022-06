Así, ha defendido que esta decisión se ha tomado en coherencia con el «estilo nuevo» que el dirigente gallego quiere aportar a la política nacional que es «honrado y muy pegado a las personas». «Ha hecho lo que cualquiera habría hecho», ha añadido.

González Pons ha aclarado que las fechas en las que se formalizó el recurso fue «cuando una dirección del PP ya se había ido y otra todavía no había terminado de llegar». En este sentido, Pons no ha señalado al anterior líder, Pablo Casado, después de que su equipo aseverase a última hora de ayer que no dio «ninguna orden» para presentar el recurso. «No diría que lo había hecho Pablo Casado», ha apuntado.