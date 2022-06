«Le dije a la mami que me dejase salir, que me había drogado. Él se vistió, me dio un beso en la frente y dijo 'pobre chica, cómo le gusta la droga'. Yo me cambié como pude y me fui al hospital. Allí me desmayé, luego me dijeron que cinco minutos más y hubiese muerto», ha explicado esta víctima.

«Espero justicia por mi hija», dice la madre de Marta Calvo en el inicio de la vista por asesinato La Voz «Que se haga justicia por mi hija y por todas. Así no se puede vivir». Así se pronunciaba Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven presuntamente asesinada por Jorge Ignacio Palma y cuyo cadáver no ha sido todavía localizado. Este lunes arrancaba en la Audiencia de Valencia el juicio contra Palma, el joven que permanece en prisión provisional desde finales del 2019. De nacionalidad colombiana, Jorge Ignacio Palma confesó haber descuartizado el cuerpo de Marta Calvo y está acusado de haber matado también a Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias, además de otros casos de abusos. En todos habría actuado de forma similar al concertar con ellas citas sexuales en las que, contra su voluntad, valiéndose de una «relación engañosa», según la Fiscalía, introducía piedras de cocaína de gran pureza en su vagina. A tres de ellas les habría provocado la muerte, el resto consiguieron salir vivas con secuelas. En el caso de Marta Calvo, el acusado no ha querido nunca revelar el paradero del cuerpo de la joven. Primero confesó haberla descuartizado tras su encuentro en su casa de Manuel (Valencia) en noviembre del 2019 pero, ante la falta de evidencias, ha guardado silencio hasta hoy. Seguir leyendo