La portavoz de ERC, Marta Vilalta, en una imagen de archivo. Enric Fontcuberta | Efe

Esquerra se autodescartó este lunes como socio del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La formación republicana afirmó, después de que el Ministerio de Hacienda publicara en el BOE las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año, que a día de hoy ve «imposible» llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. El contexto es muy distinto. Hace 12 meses, el Gobierno aprobó el indulto para los nueve presos del procés y en septiembre Pedro Sánchez viajó a Barcelona para encabezar la reunión de la mesa de diálogo en el Palau de la Generalitat.

Ahora, ERC reclama a Sánchez un «cambio radical» en materia de inversiones para Cataluña, en la gestión del caso Pegasus y en lo que afecta a la mesa de diálogo, que está en suspenso desde el encuentro del 2021.

«Se ha roto la confianza y sin ella no puede haber acuerdos», advirtió la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta. «El tiempo de las buenas palabras se ha acabado. Mientras no cumplan los compromisos no puede haber acuerdos», según Vilalta, tanto en los Presupuestos como en leyes que impulse el Gobierno.