Juan Carlos Hidalgo | Efe

«El problema no es Rufián, el problema es ERC, que se lo permite». En Junts están que se suben por las paredes con el portavoz republicano en el Congreso. Llamó «tarado» a Carles Puigdemont por declarar la independencia -es posible que no midiera del todo lo que dijo- y provocó un incendio que se le va a volver en contra, según apuntan sus adversarios, tanto en Junts como en los comunes.

Es un político «amortizado», apuntan desde las otras dos formaciones políticas del secesionismo. «Lo sacrificarán» cuando ERC quiera formalizar su cambio de estrategia en Madrid en relación al Gobierno, señala un diputado postconvergente. «El personaje se ha comido al político», remata.

No obstante, en Junts creen que Rufián no va por libre y sus salidas de tono, en especial sus dardos contra Carles Puigdemont, no son hechos aislados. Encajan, a juicio de los junteros, en una estrategia de ERC para atacarles o para defender sus posiciones. Y la apuesta republicana por el locuaz portavoz forma parte de la política, creen en Junts, de mano tendida con el Gobierno y del intento de frenar la llegada de la derecha al poder, que empezó con la moción de censura a Mariano Rajoy.