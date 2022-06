Por el momento, el suministro argelino a la península se mantiene estable, dado que depende de compromisos ya adquiridos con empresas energéticas españolas. Pese al compromiso argelino de no bloquearlo, no está tan claro que en la renegociación de los acuerdos de compra a más largo plazo no eleve los precios hasta un nivel inaceptable, como ya amenazó Toufic Harrak, el presidente de Sonatrach, la principal empresa argelina de hidrocarburos. Harrak insinuó que sería a España a la que más subiría el coste. En estos momentos Naturgy negocia la renovación de su contrato hasta el 2024. Su presidente, Francisco Reynés, avisó en abril que este no iba a ser más barato.

Europa, el clavo ardiendo al que se aferra el presidente

El anuncio de Bruselas de permitir a España y Portugal poner un tope al gas para frenar los precios de la luz llegó el pasado miércoles, pocos minutos después de que el Gobierno de Argelia anunciara la ruptura del tratado de amistad con España del 2002. Fue una coincidencia pero contribuyó a suavizar la gravedad que significaba el empeoramiento de las relaciones con el segundo suministrador de gas de nuestro país.