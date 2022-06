La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, hoy en Barcelona. Quique García | Efe

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tachó de «infantil» el plantón de la Generalitat a la presentación del acuerdo para que el Gobierno financie la conexión de la B-40 en el Vallès (Barcelona) y pidió no polemizar con las infraestructuras. «Lo que ha pasado hoy no es un plantón al Ministerio ni al Gobierno. Lo que se ha hecho es un plantón, si se me permite infantil, a la ciudadanía», dijo en declaraciones a la prensa junto a la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés; el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; y el alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez.

El secretario general de Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font, rechazó asistir al acto de presentación sobre el futuro de las infraestructuras del Vallès «como muestra de rechazo por la falta de inversiones del Estado en Cataluña».

Raquel Sánchez sostiene que el acuerdo sobre el Vallès es fruto de muchas reuniones de carácter técnico y de contactos políticos, y que debe alejarse de «cualquier tipo de polémica» porque se trata de una infraestructura importante para Cataluña y para toda España. «No nos podemos permitir el lujo de utilizar las infraestructuras para levantar banderas que en cualquier caso perjudican», afirmó. Añadió que el Gobierno lamenta «la falta de deferencia, no solo con los alcaldes y la alcaldesa sino con los ciudadanos», que a su juicio tuvo la Generalitat.