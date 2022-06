Y previsiblemente este goteo no cesará ya hasta que lleguen unas elecciones que Sánchez sitúa no antes de finales del 2023. Las apelaciones de Feijoo a los socialistas desencantados con «el sanchismo» o el «partido sanchista» son muy frecuentes: «Somos la antítesis al actual sanchismo. Tuvimos coincidencias con el PSOE, pero el PSOE ha mutado, ya no es el de la Transición», lamentó la pasada semana desde Villarrobledo (Albacete). Tan solo unos días después, en su primera reunión con diputados, senadores y europarlamentarios del grupo, admitió que «España se ilusionó con la Transición» en la que «el PSOE de los años 80» había jugado un papel fundamental. Otra clara llamada.

«Lo de Felipe nos hizo pupa»

En Ferraz insisten en vincular a Feijoo con «la ultraderecha», pero voces dentro del partido en Andalucía admiten «el acierto del gallego» con su estrategia, y no dudan en señalar el daño que les ocasionó la intervención de Felipe González en el programa de Bertín Osborne protagonizado por Feijoo, en el que el expresidente socialista no ocultó su buen feeling con el gallego.