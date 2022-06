Por su parte, Inmaculada Torres, abogada de la acusación que representa a los padres de Marta, ha declarado a los periodistas a la salida del juzgado que no quería hacer una valoración precisa de la sentencia hasta no leerla en profundidad pero que en principio estaba «muy satisfecha» con el resultado y ha destacado que la jueza haya estado más próxima a su posición «conforme a la gravedad de los hechos» ocurridos.

Ha aclarado que la entrada o no en prisión del Cuco depende del juzgado y que no se puede solicitar que esto ocurra hasta que no sea firme, y ha añadido que la indemnización es «anecdótica» porque «lo importante es la condena» y el hecho de que han reconocido que «mintieron en un juicio muy importante, que no les puede salir gratis», y que gracias a esa mentira «aún no se ha encontrado el cadáver».