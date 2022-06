El rey emérito, en Sanxenxo, el mes pasado Capotillo

El Bribón se hará a la mar en la ría de Pontevedra en cuestión de unos días en el campeonato mundial de veleros de seis metros, pero lo hará sin su patrón, Juan Carlos I, que ayer anunció a sus amigos en España que no acudirá a la regata. La confirmación oficial de una ausencia sobre la que se llevaba especulando desde hace días —hay quien dice que incluso desde el mismo momento en que se fue en mayo de vuelta a Abu Dabi— sentó como un jarro de agua fría entre su entorno, que aún mantenía la esperanza de que un cambio de planes de última hora le permitiese venir a España.

Al final, ese regreso en junio no podrá ser y entre sus conocidos en las Rías Baixas cundió el pesar por esta ausencia, un sentimiento que compartieron no solo ellos. Fuentes muy próximas a Juan Carlos I señalaron que sentía «muchísimo» no poder estar con el resto de la dotación del Bribón para la regata en la que esta embarcación defenderá el título mundial de veleros de seis metros, una distinción que ganó en el 2019 en Finlandia con el rey emérito como patrón. Por eso, estas fuentes reiteraron ese pesar: «Lo lamenta muchísimo».

Desde el mismo círculo de amigos evitaron entrar en detalles a la hora de explicar los motivos de su ausencia. Ayer se limitaban a sostener que esta se debía a «razones de índole privada» y, por lo tanto, no han trascendido más particulares. Eso sí, todos admiten que es un cambio significativo respecto a las intenciones que el rey emérito tenía cuando se fue de España tras su primera visita a Sanxenxo el mes pasado.