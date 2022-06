En su segundo turno de respuesta, Llop ha preguntado al dirigente del PP cuáles eran los «principios» que llevaron a los Gobiernos dirigidos por la formación popular a conceder el indulto «a un conductor kamikaze defendido por un abogado del mismo despacho donde trabajaba el hijo del Ministro de Justicia». «¿Qué principios llevan a un Gobierno a conceder un indulto al hermano de un ministro del PP?», ha añadido para luego reprochar que se otorgara la medida de gracia en el caso del Yak-42.

«El problema, y se lo digo muy claro, no son los indultos o concesiones. Es que ustedes no han superado el trauma de la moción de censura y no han superado el trauma de haber perdido las elecciones», ha señalado la ministra, que ha aprovechado para reprochar al PP su negativa a renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).