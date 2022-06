Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID| EUROPAPRESS

Las dos menores que el pasado lunes fueron detenidas en Valladolid por golpear brutalmente a un niño de diez años en la cabeza con un palo en el patio del Colegio Jorge Guillén, en el barrio de Arturo Eyríes, se han dirigido en las últimas horas con burlas a la familia de la víctima a través de las redes sociales.

Los mensajes los ha recibido el entorno familiar del niño lesionado a través de Instagram después de que este martes las dos menores autoras de la agresión, de 15 y 17 años, pasaran a disposición de la Fiscalía de Menores y fueran puestas luego en libertad tras acogerse a su derecho de no declarar. «Venga, toma joderos, le he abierto la cabeza y no me han hecho nada, he quedado en libertad, venga» o «buah, no sabes cuánto he disfrutado viendo a tu niñato sangrar, lo vería una y otra vez», son algunas de las lindezas que la familia del lesionado ha recibido, presuntamente, de las agresoras.

Ante ello, los padres del niño, que ya figuran personados en la causa como acusación particular, representados por el letrado Jesús Sebal, tienen previsto presentar ante la Fiscalía de Menores tales mensajes con el fin de reflejar el modo de proceder de las autoras y solicitar medidas de protección, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.