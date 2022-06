FERNANDO ALVARADO | EFE

En el Senado no se recordaba tal expectación desde octubre del 2017, cuando la Cámara Alta autorizó al Gobierno de Rajoy a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El motivo de que en la sobremesa de este martes todos los focos apuntaran al patito feo de las Cortes fue el primer cara a cara parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo.

Abrió fuego el presidente del PP para «reivindicar la política útil» y pidiendo dejar a un lado «la crispación, las descalificaciones», una política en la que «no se reconoce». «Yo no he venido a insultarle, he venido a hacer oposición», planteó, un ejercicio en el que se considera «ayudado por algunos de sus ministros», dijo, tratando de evidenciar las constantes disputas internas que existen dentro de la propia coalición de Gobierno. Feijoo continuó con un mensaje constructivo: «Vengo a sumar. Se lo demostré proponiendo un plan sin siglas, con propuestas razonables», dijo, por el documento que le trasladó en su primer encuentro en La Moncloa desde que asumió la presidencia del PP, lamentando que lo desatendiese por completo. En el mismo se incluía una bajada de impuestos para «devolver a las familias» parte de los 13.000 millones de euros recaudados de más por la Hacienda Pública en los primeros cuatro meses del año a consecuencia de la inflación.

«Pactar significa hacerle caso a las mayorías cuando tenemos razón. Honradamente, le digo que al PP no solo lo puede utilizar usted cuando no le llegan los votos de Bildu y ERC», advirtió el expresidente gallego, quien acusó a Sánchez de dedicar todos sus esfuerzos en «resistir» en el poder, algo muy distinto a «gobernar». «¿Podría usted dejar de estar a la altura de la minorías independentistas y ponerse a la altura de los españoles?».