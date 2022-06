Al respecto, Puig se ha limitado a garantizar que la Generalitat respeta y respetará la justicia «en cualquier caso», recordando que el proceso está abierto: «Vamos a ver qué decide el TSJ y vamos a ver cómo se transita esta situación». Ha añadido que Oltra ya aportó «explicaciones políticas» en Les Corts y ha asegurado que las «continuará dando». «Vamos a ver, se respetará el trayecto y el itinerario de la justicia», ha reiterado.

«Nada que ver» con la investigación a su hermano

Cuestionado por la situación de su hermano, investigado por supuestas irregularidades en ayudas a sus empresas, el president ha vuelto a mostrar «máximo respeto a la justicia», ha recordado que partió de una denuncia del PP y ha remarcado que Francis Puig «forma parte de una pequeña empresa local». «Él o cualquiera, cualquier empresa que haya hecho algo mal y tenga que devolver subvenciones, evidentemente lo tendrá que hacer. No tengo nada que ver con esta historia», ha subrayado, y ha resaltado que «por seis veces los juzgados de Valencia han dicho al PP que la Generalitat ha actuado en todo momento con la máxima transparencia y que todas las subvenciones se dieron de manera correcta». Por eso ha rechazado «hacer de esto un caso» cuando ha asegurado que «hay una voluntad por parte del Partido Popular de decir que todos somos iguales». «Y no, en esto no somos todos iguales», ha enfatizado.