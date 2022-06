En el PSOE y el Gobierno apuntan, en todo caso, que lo que no corre peligro es justamente la ley de Escrivá. Los socialistas registraron este lunes un voto particular para corregir su patinazo con la aprobación de las enmiendas de Unidas Podemos y dan por hecho que contarán con el apoyo del PP y Ciudadanos para sacarlo adelante. Una vez rectificado el dictamen, creen que la formación de Inés Arrimadas votará a favor y que los populares podrían pasar de su no en la comisión a una abstención. Con quien saben que no podrán contar en ningún caso es con ERC.