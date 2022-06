La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. EDUARDO PARRA | EUROPA PRESS

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber aplazado el debate sobre el estado de la nación, previsto para julio, y ha asegurado que lo que tiene es una «intensa jeta, no una agenda intensa». A juicio de la líder naranja, es «obligatorio» que el presidente «dé la cara» todos los años, no «esconderse». Para ella, lo ha retrasado a «los últimos días de julio para que no se entere nadie». «Cuatro años siendo presidente y no ha encontrado hueco en la agenda», ha continuado, antes de hacer hincapié en que Sánchez tiene que dar «explicaciones».

El Gobierno se comprometió a convocar esta cita, que no se celebra desde el 2015, durante el período ordinario de sesiones, que finaliza el 30 de junio, pero fuentes socialistas admiten que lo más probable es que haya que hacerlo ya en julio.

El Congreso va a celebrar un Pleno menos de lo inicialmente previsto en junio, como consecuencia de las elecciones andaluzas, y que la Cumbre de la OTAN tendrá lugar en Madrid la última semana de este mes.