Otros presos de ETA, como Gorka Palacios y Juan Carlos Iglesias Chouzas, apodado Gadafi, sí han sido absueltos en aplicación de la doctrina Atristain, pero la letrada de la AVT recuerda que en estos casos sí se justificó la decisión en que la condena se basó en la declaración bajo el régimen de incomunicación, sin otros elementos de prueba.

Consecuencias en próximos recursos

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, subraya que en el caso de Atristain la resolución de Estrasburgo no es determinante porque la confesión en régimen de incomunicación del etarra no fue clave para la posterior condena. «Sin embargo», sostiene Portero, «está claro que la resolución no es positiva pues da herramientas a los abogados de los terroristas para recurrir sus casos particulares».