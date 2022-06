Pero Transparencia tumba ahora todos esos argumentos. Por lo pronto, constata que la actual legislación de secretos oficiales permite, en efecto, declarar materia «reservada» el personal de algunas unidades, pero solo las destinadas a «proteger la seguridad y la defensa del Estado». Y según el consejo, ese matiz circunscribe el secreto a las «Fuerzas Armadas y no a las fuerzas y cuerpos de seguridad». Insiste el órgano fiscalizador que Interior no puede efectuar «una interpretación extensiva de una excepción contraria al principio general de nuestro Derecho», sobre todo porque afecta de forma «enérgica» al «deber general de transparencia de los poderes públicos». El CTBG insiste en que no cabe escudarse en la mera mención del «perjuicio a la seguridad pública». Porque «en el caso que nos ocupa» —incide— «la información solicitada no se refiere a un concreto dispositivo de seguridad, supuesto en el que este consejo entiende que revelar información sobre el mismo puede causar un daño real y efectivo»; supuesto en el que sí tendría que prevalecer «la protección del bien jurídico de la seguridad pública» sobre el derecho de acceso a la información.

Dato global

Frente a ello, el órgano fiscalizador remarca que lo que se pide en este caso es «el dato global de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que desempeñan sus funciones para la Casa de su Majestad el Rey». Es decir, en ningún caso que se revelen datos sobre «la estructura, organización, gestión u operativa de los efectivos». Transparencia dice que «no alcanza a discernir en qué medida el conocimiento público (del número de agentes y sus funciones) puede revelar ‘fortalezas y debilidades', como se argumenta, que comprometan la eficacia de la seguridad de los miembros de la Casa Real».