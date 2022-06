La ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves, en un acto sobre el 40.º aniversario de la entrada de España en la OTAN Javier Lizon | EFE

En pleno debate por la asistencia o no de los ministros de Unidas Podemos a la cumbre de la OTAN de Madrid, la titular de Defensa, Margarita Robles, aclaró este jueves que a la cita y a los grupos de trabajo que se desarrollarán los días 29 y 30 de junio solo están invitados el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y ella misma. «Es lo habitual en estos eventos, donde el contenido de las reuniones son secretas», zanjó intentando mantener la flema, aunque molesta con la posición de sus socios de coalición.

La titular de Defensa, que ya se ha enzarzado públicamente en otras ocasiones con la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se había mantenido en segundo plano en el rifirrafe que mantienen socialistas y morados a cuenta de la cumbre madrileña. Hasta este jueves. Durante la presentación del libro 40 años de España en las misiones de la Alianza Atlántica, Robles aclaró que «cualquier ministro será bienvenido a los eventos paralelos» y protocolarios que se desarrollen esos días. Pero reiteró que a la cumbre, no.

Lo hace un día después de que Belarra desdeñara el evento por su carácter militarista y confirmase que no asistirá al mismo. Un hecho que no han llegado a concretar ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que no han compartido el tono crítico de su compañera de confluencia después de que ningún miembro de Unidas Podemos acudiera el lunes al acto solemne que conmemoró los 40 años de la adhesión de España a la Alianza Atlántica en el Teatro Real (Díaz alegó que tenía una revisión médica).