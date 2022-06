Las imágenes captadas en la zona antes de que se produjera la violación, en las que se ve a un grupo de jóvenes violentado coches, fueron determinantes en la investigación policial. En su declaración ante los Mossos, la mujer describió a su expareja como una persona «narcisista, muy agresiva e impredecible», con la cual acabó rompiendo por sus «malos tratos continuados y los celos». La expareja del presunto violador explicó a los Mossos que sufrió cinco o más agresiones sexuales, siempre motivadas por los celos de él o bien cuando «se emborrachaba», siendo la peor de todas ellas, la primera, que tuvo lugar el 10 de octubre del 2021.

«Me sacó del piso arrastrándome por las escaleras hasta un callejón y empezó a golpearme con puñetazos, patadas y empujones contra la pared hasta quedar medio inconsciente. Después, me llevó en brazos a casa y, semiinconsciente, me agredió» sexualmente, relató la mujer, que no ha llegado a presentar ninguna denuncia contra su expareja, aunque sí aportó en su declaración policial dos partes médicos de urgencias.